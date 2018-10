De Koning wil aanvallen: "De mensen willen wat spektakel"

VOLENDAM - Hans de Koning heeft inmiddels de eerste paar trainingen bij zijn nieuwe club FC Volendam achter de rug. Morgenavond staat de eerste wedstrijd sinds de aanstelling van de interim-trainer op het programma, uitgerekend tegen RKC Waalwijk. De Koning wil aanvallend voetbal zien van zijn ploeg.

"De mensen willen wat spektakel. We willen wat rechtzetten met z'n allen, en dat is winst", vertelt De Koning. "Je kan beter vanaf het begin af aan met elkaar proberen die wedstrijd te gaan winnen, en dan moet je aanvallen. Het gaat erom om wedstrijden te winnen. Mocht dat niet zo zijn, moet je er niet anders van worden. Niet dan ineens het roer om gaan gooien en verdedigend gaan voetballen, of meer terugtrekken. Nee, met elkaar afspreken om vanaf het begin af aan op zoek te gaan naar de goal. Dat zal de andere wedstrijden ook zo zijn. Ook als we morgen niet winnen."

Stroo

Aanvaller Enzo Stroo denkt dat de aanstelling van een andere trainer weer zorgt voor nieuwe energie: "Een nieuwe man voor de groep en iedereen wil zich opnieuw bewijzen", vertelt hij. "Ik denk het het goed is. Er wordt weer wat scherper getraind, andere oefenstof. Dat doet wat met de voetballers. Er wordt wat meer gelachen. Iedereen start gewoon weer op nul."

Later op de dag volgt een reportage over de donderdagtraining van de Volendammers.