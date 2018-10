'Twijfel op Wittenburg over doelwit dodelijke schietpartij'

AMSTERDAM - (AT5) Gianni L. zou mogelijk niet het doelwit zijn bij de dodelijke schietpartij in een buurthuis in Amsterdam. Dat schrijft misdaadjournalist Wouter Laumans in een column in De Telegraaf.

Op 26 januari van dit jaar werd de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi doodgeschoten in een buurthuis op Wittenburg. Al snel wordt duidelijk dat Bouchikhi niet het doelwit was van de twee mannen die met AK-47's waren bewapend.

Lees ook: Acteurs bootsen dodelijke schietpartij Amsterdams buurthuis na

Lang wordt vermoed dat Gianni L., die in november van vorig jaar ook al gewond raakte bij een dodelijke schietpartij, het eigenlijk doelwit zou zijn. In het buurthuis werd hij drie keer in de borst geschoten, waardoor hij zwaargewond raakte. L. kreeg dan ook een gebiedsverbod van toenmalig waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, omdat hij een gevaar voor de buurt zou zijn.

Rapper

Laumans beweert echter in zijn column dat er mogelijk een ander doelwit is. Volgens de misdaadjournalist gaat op Wittenburg het verhaal rond dat een rapper het eigenlijke doelwit was van de schietpartij. De rapper zou betrokken zijn bij een conflict over een gestolen partij cocaïne in Amsterdam-Zuidoost. Op de avond van moord op Bouchikhi zou het mogelijke doelwit muziek aan het opnemen zijn in hetzelfde buurthuis.

Lees ook: Familie doodgeschoten Amsterdamse stagiair doet verhaal

De politie wil niet ingaan op deze geruchten. Wel laat een woordvoerder weten dat er in het onderzoek naar de moord rekening wordt gehouden met meerdere scenario's en dat de politie op de hoogte is van verschillende geruchten die heersen rondom de moordzaak. Duidelijk is in ieder geval dat Mohamed Bouchikhi niet het beoogde doelwit was.

Verdachte aangehouden

Gisteren werd al bekend dat een 25-jarige man uit Zwanenburg is gearresteerd voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij. De man was een bekende van de politie. Mogelijk geeft deze arrestatie meer duidelijkheid. "Hopelijk wordt duidelijk wat nou het motief was. De hele wijk snakt namelijk al maanden naar die antwoorden", schrijft Laumans.