Huizenprijzen in Badhoevedorp gestegen dankzij verdwijnen oude A9

HAARLEMMERMEER - Nu de oude en "ronkende" A9 is verdwenen, lijkt Badhoevedorp een stuk aantrekkelijker te worden voor woningzoekers. Dat is duidelijk zichtbaar aan de huizenprijzen in het centrum, want die zijn sindsdien flink gestegen. In sommige gevallen zelfs met tien procent, zo merken de makelaars in het dorp.

"Ik wou dat ik destijds een huis had gekocht aan de Adelaarsstraat (aan de oude A9, red.)", zo vertelt Matthijs Bleij van Bleij Makelaardij aan NH Nieuws. "De prijsstijging is in sommige gevallen zes-cijferig."

Verbeterd leefklimaat

Volgens Jan Barnhoorn van Barnhoorn Vermeer Makelaars is het leefklimaat dan ook aanzienlijk verbeterd. "Je ziet dat veel mensen deze kant op komen, veel Amsterdammers ook", vertelt hij. In bepaalde straten die aan de oude snelweg grenzen, is de huizenprijs volgens hem wel met vijf procent gestegen.

Andere makelaars noemen ook percentages tussen de vijf en tien procent. "Het blijft nattevingerwerk, want er worden sowieso meer huizen verkocht. Maar natuurlijk is de wijk veel aantrekkelijker geworden," aldus Barnhoorn.

"Niemand wil namelijk naast een rokende snelweg wonen, dus het helpt zeker", zegt collega Yvonne van Luijnen van Groot Amsterdam Makelaardij. Wat volgens haar niet over het hoofd moet worden gezien, is dat de woningmarkt in Amsterdam oververhit is. "Het is niet aan te slepen. Je ziet mensen eerst naar Amstelveen gaan, daarna Badhoevedorp."

Geen issue meer

Danny Manasse van Onkenhout Makelaars BV verkoopt veel in die wijk, en ziet zeker verschil. "De snelweg is geen issue meer, het is rustiger", zegt hij. "De nabijgelegen A9 was voorheen een groot nadeel voor kopers. Nu worden de huizen in die wijk makkelijker verkocht. De prijs is gelijkgetrokken met de rest van Badhoevedorp."

Ook bij de beruchte Pa Verkuijllaan gaan de huizen volgens Barnhoorn makkelijker weg. "Het is nu weer een geheel, je kijkt niet meer op de snelweg, maar hebt vrij zicht", aldus de makelaar Jan Barnhoorn.

Rustiger

Jan Boerman van Jan B. Boerman Makelaardij heeft in die buurt zelf weinig verkocht, maar denkt dat het iets te vroeg is om daar iets over te zeggen. "Dat effect duurt nog wel voordat het merkbaar is", zegt hij.

De sloop van de A9 begon vorig jaar en zal in februari 2019 volledig zijn afgerond. De Badhoevedorpers zagen de oude snelweg langzaam uit hun dorp verdwijnen. De afgelopen maanden hebben de bewoners genoten van de rust. Nico Lowie sliep zelfs in een hangmat op zijn balkon:

Invulling oude A9

Er is nu nog veel onzekerheid over wat er gaat komen op het terrein van de oude A9. Hoewel er direct aan de huidige zandbak geen huizen te koop staan, verwachten makelaars dat kopers kritisch zullen zijn. "Als je nu op de Adelaarstraat een huis zou kopen, ben je benieuwd wat er gaat komen. Dat is nog niet zeker", zegt makelaar Danny Manasse.

Matthijs Bleij ziet het als het 'Zwaard van Damocles' dat boven het hoofd van Badhoevedorp hangt. "Het kan fantastisch worden met een leuk dorpsplein met horecagelegenheden en leuke winkels, maar de gemeente kan het óók verpesten", meent hij. Hij maakt zich zorgen om de plannen om drie supermarktketens aan elkaar te schakelen, met parkeerterrein en hoogbouw.

Volgens de makelaars zullen de nieuwe plannen altijd beter zijn dan de snelweg die er voorheen lag, maar zullen we ontwikkelingen wél invloed hebben op de hoogte van de stijging.