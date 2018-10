Nieuwe burgemeester Enkhuizen: "Niet gebonden zijn aan een partij is uitstekende optie"

ENKHUIZEN - De voorgedragen burgemeester van Enkhuizen, Eduard van Zuylen, kan niet wachten om te beginnen. Tegenover mediapartner WEEFF liet hij weten enorm uit te kijken naar z'n nieuwe baan.

"Het is een prachtige stad. Ik ben altijd al van de geschiedenis geweest. En als je hier dan komt en de verhalen leest, dan gaat er wat bij je open."

Waar de meeste burgemeesters lid zijn van een politieke partij, is Van Zuylen dat niet meer. Hij was ooit lid van GroenLinks en is ook niet van plan zich bij een andere partij aan te sluiten. "Partijloos zijn is een uitstekende optie."



De gemeenteraad van Enkhuizen is een bijzondere, al is het maar omdat er niet meer wordt gewerkt met een traditionele coalitie, maar met een raadsbreed akkoord. "Ik zeg maar zo: waar geen coalitie is, is ook geen oppositie. Je moet het samen doen. We hebben er in het voortraject veel over gesproken. Ik zie het als een kans en vind het heel mooi om er een bijdrage aan te leveren. Ik heb de ambitie om aan de rest van Nederland te laten zien dat het ook zo kan."



Verhuizen

De voorgedragen burgemeester, die werd gekozen uit 34 kandidaten, woont nu nog in het Oost-Groningse Tripscompagnie, maar laat weten zo snel mogelijk naar Enkhuizen te komen. Als de koning de voordracht van de gemeenteraad honoreert, zal hij op 29 november het stokje overnemen van waarnemend burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper.