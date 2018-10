Onderduikkind Bobby Huisman eert zijn ouders met struikelstenen

AMSTERDAM - Jarenlang heeft Bobby gestreden voor struikelstenen, ter nagedachtenis aan zijn ouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in kamp Sobibor zijn omgekomen. Nu komt kunstenaar Gunter Demnig speciaal uit Duitsland om de stenen voor zijn ouderlijk huis neer te leggen.

Het is een emotioneel moment voor Bobby. Hij was drie jaar toen de oorlog begon. Zijn ouders werden opgepakt en zijn afgevoerd naar kamp Sobibor. Tot op de dag van vandaag mist hij ze en na jarenlang strijden is het gelukt om ze te eren met struikelstenen, precies voor zijn ouderlijk huis.

De struikelsteen wordt gelegd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij heeft sinds de start van het project door heel Europa kleine stenen, waar je als je niet uitkijkt over struikelt, met een inscriptie gelegd ter herinnering aan weggevoerde Joden.

Achter elke struikelsteen zit een verhaal met een gruwelijk einde, en dat is bij de ouders van Bobby Huisman niet anders.

