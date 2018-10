Einde van een tijdperk: laatste melkveehouder verlaat Lutjewinkel

LUTJEWINKEL - In Lutjewinkel zijn vanmorgen voor laatste keer koeien gemolken in een ouderwetse melkstal. Gerard Fijnheer vertrekt als laatste melkveehouder uit het dorp en daarmee verdwijnt een eeuwenoud dorpsgezicht. "Ik ga dit heel erg missen."

Het is nog aardedonker als melkveehouder Gerard Fijnheer voor de laatste keer op zijn knieën gaat om zijn koeien aan te leggen. "Ik melk nog op de romantische manier. Eerst als kind met mijn opa en later samen met mijn vader. Koeien op het stro en vast aan het hek. Het is niet meer van deze tijd."

Fijnheer vertrekt naar het buitengebied van Lutjewinkel. Zijn bedrijf breidt uit van 40 naar 80 koeien. "Als ik mocht kiezen, dan was ik gebleven, maar dat is economisch niet haalbaar."

Stuk stiller

Op het buurtje waar de melkstal staat, zal het een stuk stiller worden, vreest buurman Dirk Nell: "We zien het altijd als eerste als er een koe losloopt. Als ik Gerard twee keer achter elkaar belde, wist 'ie dat het echt menens was. Maar ja, ook zij moeten met hun tijd meegaan."

Als de laatste koe klaar is, krijgt boer Gerard het toch even te kwaad als hij vertelt over het contact met de koeien. Dat zal in de nieuwe stal veel minder zijn. "Je staat ertegenaan en je kruipt eronder om ze te melken. Dan moet je zoveel vertrouwen in je beesten hebben en zij in jou. Dat zal ik allemaal wel missen. Dat hakt er wel in."