Tussen Amstelstation en AMC ruimte voor 100.000 Amsterdammers

AMSTERDAM - Het gebied in Amsterdam tussen het Amstelstation en het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) is door de gemeente aangewezen voor woningbouw. Daar komen op korte termijn woningen voor 100.000 Amsterdammers.

Amsterdam groeit en heeft nieuwe woningen en werkplekken nodig. Amstel III, het gebied tussen de Johan Cruijff ArenA en de IKEA, biedt daar mogelijkheden voor. In dit gebied staan nu nog veel verouderde kantoorgebouwen, maar op korte termijn moeten daar zo’n 5000 woningen komen.

Nieuw stadspark

Ook verdwijnt daar rond 2020 de Hondsrugweg en moet er ruimte ontstaan voor het Hondsrugpark. Dit park wordt dan het centrale punt van deze nieuwe wijk in Zuidoost.

Hondsrugpark is de nieuwe Freezone in Amsterdam-Zuidoost. Binnen zo’n Freezone zijn de regels door de gemeente Amsterdam versoepeld en kunnen ondernemers en bewoners met ideeën aan de slag om het gebied aantrekkelijker en gezelliger te maken. Voordat de projectontwikkelaars aan de slag gaan, zijn er ondertussen al markten, pop-ups en feesten.

Station Bullewijk

Rondom het station Bullewijk komen torens tot 100 meter hoog. Omdat veel mensen in deze hoogbouw wonen, moet de omgeving aantrekkelijk zijn om naar buiten te gaan. Zo kan het leven echt op straat, in het park en in de horeca plaatsvinden, naar Zuid Europees voorbeeld.

