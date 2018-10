Deel dit artikel:













Man aangehouden voor autobranden Egmond aan Zee Foto: NH/Tom Jurriaans

EGMOND AAN ZEE - Een 52-jarige man uit Limmen is vandaag aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij wordt er van verdacht in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in brand te hebben gestoken aan de 3e Oosterberg in Egmond aan Zee.

De brand legde uiteindelijk drie auto's in de straat volledig in de as. Een vierde auto raakte beschadigd en ook twee naastgelegen gebouwen hadden schade aan de ramen. Na onderzoek heeft de politie de 52-jarige man aangehouden. Lees ook: Autobranden Egmond aan Zee mogelijk aangestoken: "Ik weet wie dit gedaan heeft" Het is niet bekend waarom de man de brand gesticht zou hebben. Volgens gedupeerden zou een ruzie in de relationele sfeer de reden zijn van de brandstichting.