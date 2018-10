Startups in de Metropool: Startup Village

AMSTERDAM - In de Metropoolregio Amsterdam barst het van de goede ideeën. Bedrijven als WeTransfer en Adyen groeiden uit tot succesvolle ondernemingen en kennen we inmiddels al. Maar welke startups komen er nu aan? Om een beeld te geven van de enorme potentie in de Metropool volgen we verschillende startups en de plekken waar zij zich zoal vestigen. Deze keer: Startup Village.

Zo'n 150 bedrijven zetelen in het Amsterdam Science Park, van startup tot multinational. De aanwezigheid van acht wetenschappelijke kennisinstituten en twee universiteiten zorgen voor een unieke wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap, zegt woordvoerder Sanne van Hees.

Op het park is een plek die in het oog springt: Startup Village. Een dorp gebouwd met containers, waar 22 hightech startups een werkplek huren. "Het voordeel is dat startende ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen, inspiratie opdoen en eventueel kunnen samenwerken", aldus Jasmijn van Houten van ACE Incubator, samen met Amsterdam Science Park en UvA Ventures initiatiefnemer van Startup Village.

Ondersteuningsprogramma

ACE biedt twee keer per jaar het ACE Incubation Program aan en ondersteunt zo steeds tien startups bij het oprichten van hun bedrijf. "We helpen ze met het ontwikkelen van innovatieve ideeën tot een succesvolle startup en brengen ze in contact met ons netwerk van mentoren en investeerders. Omdat het vaak technische bedrijven zijn, heel wetenschappelijk, besteden we veel aandacht aan de manier waarop ze hun ideeën vertalen naar een heldere pitch", legt Van Houten uit.

Verschillende startups profiteerden al van de geboden ondersteuning. Een voorbeeld daarvan is het inmiddels vertrokken Metrica Sports. Dat bedrijf ontwikkelde een data-analysetool voor voetbal en werkt nu onder meer voor de Spaanse voetbalclub Valencia CF.

Daarnaast zijn er in Startup Village meerdere voorzieningen waar de startups gebruik van kunnen maken. Zo is er een café dat dienst doet als ontmoetingsplek, zijn er ruimtes die ondernemers kunnen gebruiken voor workshops en meetings en is er een evenementenzaal voor maximaal 200 personen.

Uitbreiden

Startup Village is in trek en momenteel is er zelfs een wachtlijst. Dat deed de organisatie besluiten om de plek uit te breiden. Van Houten: "De locatie die we nu hebben wordt verdubbeld, zodat zich hier nog meer startups kunnen vestigen." De uitbreiding van Startup Village zal in het najaar plaatsvinden.