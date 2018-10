Andy Hamilton in actie op Finder Darts Masters

EGMOND AAN ZEE - Andy Hamilton heeft een wildcard gekregen voor deelname aan de Finder Darts Masters. Dat maakt de organisatie van het toenooi, dat wordt gehouden in Egmond aan Zee, donderdag bekend.

De Engelse Hamilton is een grote naam in de dartswereld. In 2012 speelde hij de finale van het wereldkampioenschap van dartsbond PDC. Deze verloor 'The Hammer' met 7-3 in sets van zijn landgenoot Adrian Lewis. Doordat hij vervolgens de laatste jaren depressies had, was hij behoorlijk afgezakt in ranking bij de PDC en besloot hij over te stappen naar de BDO.

In een half jaar tijd heeft de Engelsman zich opgewerkt naar de top-25 van de BDO-ranking en dat heeft de organisatie van de Finder Darts Masters doen besluiten om Hamilton een wildcard te geven voor deelname aan het toernooi. Naast Hamilton, komen ook topspelers als Jim Williams (verliezend finalist 2017), Glenn Durrant (nummer één op de BDO-ranking en tweevoudig winnaar van het toernooi) en Scott Waites (tweevoudig wereldkampioen bij BDO) naar Hotel Zuiderduin.

De Finder Darts Masters begint op vrijdag 7 december en eindigt op zondag 9 december.