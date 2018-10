Zaans Sinterklaascomité bedreigd: zorgen over landelijke intocht

ZAANSTAD - Het Sinterklaascomité Zaanstad heeft bedreigingen ontvangen vanwege de keuze voor Zwarte Piet in plaats van roetveegpieten. Dat vertelt secretaris Patrick van Oorschot van het comité aan NH Nieuws.

De organisatie ontvangt de bedreigingen onder meer via sociale media, maar ook telefonisch. "We worden voor van alles uitgemaakt", zegt Van Oorschot. Volgens hem hebben anti-Zwarte Piet-groeperingen gedreigd met 'acties' tijdens de intocht. "Vanochtend kwam er nog eentje binnen dat we zijn uitgemaakt voor nazi's."

Eerder op de dag liet het Sinterklaascomité Zaanstad aan NH Nieuws weten zich terug te trekken uit de landelijke intocht. De organisatie was door de NTR gevraagd Pieten te leveren, maar vanwege de keuze voor roetveegpiet heeft het comité besloten niet langer mee te doen. Andere comités in de Zaanstreek doen vooralsnog wel mee.

'Angstig'

Het Sinterklaascomité Zaanstad maakt zich vanwege de bedreigingen zorgen over de landelijke intocht op 17 november en hun eigen alternatieve intocht op 24 november. Voor- en tegenstanders hebben al aangekondigd te zullen demonstreren. "De Zaanse Schans is een klein gebied. Waar gaan ze staan?", vraagt Van Oorschot zich af.

Van Oorschot roept de overheid op om maatregelen te nemen tegen de bedreigingen. Hij is bang dat er de komende tijd meer zullen volgen. "Het maakt je enigszins angstig, maar we blijven voor ons standpunt staan", benadrukt Van Oorschot.

Of er ook maatregelen komen, is nog niet duidelijk. "We hebben inmiddels een gesprek gehad met de gemeente en politie en er wordt naar gekeken."

'Kinderfeest'

Gisteren maakte de NTR bekend dat Sinterklaas bij de landelijke intocht in Zaandijk wordt begeleid door roetveegpieten. Sommige Pieten hebben veel roet op hun gezicht, omdat ze al vaak door de schoorsteen zijn gegaan. Anderen zijn nog niet zo ervaren en hebben dus minder roet op hun gezicht, is de lezing van de NTR.

"Wij betreuren deze keuze", zegt Van Oorschot hierover. "Het moet een kinderfeest blijven."