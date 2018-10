Kabinet wil autodelen stimuleren

NOORD-HOLLAND - Het kabinet wil het gebruik deelauto's stimuleren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat tekent daarom met veertig partijen een Green Deal.

Het gaat om gemeenten, provincies, leasebedrijven, deelauto-aanbieders, Stichting Natuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de Green Deal staat dat er in 2021 100.000 deelauto's en 700.000 gebruikers van deelauto's moeten zijn.

Op dit moment zijn er zo'n 41.000 deelauto's. Daarvan staan er veel in de Metropoolregio. Uit de Monitor Autodelen 2018 van CROW-KpVV blijkt dat in Amsterdam de meeste deelauto's staan. Kijkend naar het aantal deelauto's per 100.000 inwoners staat Haarlem op plek drie van de Nederlandse steden.

Volgens Van Veldhoven staan auto's gemiddeld 23 van de 24 uur stil. Door een auto te delen, staat die minder lang geparkeerd. Dat scheelt volgens haar ruimte en de kosten van een parkeervergunning. Bovendien blijkt dat autodelers hun auto bewuster gebruiken en daardoor minder CO2 uitstoten.