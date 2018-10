Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Spoorbrug Muiderberg wint Staalprijs 2018 Foto: Rijkswaterstaat

MUIDERBERG - De spoorbrug Zandhazenbrug in Muiderberg heeft gisteren, twee jaar na de oplevering, een belangrijke prijs gewonnen op de Nationale Staalbouwdag bij Tata Steel in IJmuiden: de Nationale Staalprijs 2018. Dit is een tweejaarlijkse bouwprijs voor projecten in staal. De Zandhazenbrug won de prijs in de categorie Infrastructuur.

Dat blijkt uit een bericht op Twitter van spoorwegbeheerder Prorail. De in 2016 gebouwde brug is volgens een artikel op de website van de Nationale Staalprijs de langste spoorbrug van Nederland, met een hoofdoverspanning van meer dan 250 meter. Maar het moest 'uit landschappelijk oogpunt' geen opzichtige brug worden. "De ontwerpopgave was het realiseren van een ranke, slanke, luchtig ogende brug, waarvan de kleur en vormgeving niet te veel de aandacht zouden opeisen." Lees ook: Timelapse: zo werd de nieuwe spoorbrug bij Muiderberg geplaatst Dat is kennelijk goed gelukt, want de brug heeft dus deze belangrijke bouwprijs gewonnen. Waarom de organisatie van de Nationale Staalprijs juist voor de Zandhazenbrug koos, is onbekend: het juryrapport is nog niet openbaar. Bekijk onderstaande video om te zien hoe de oude spoorbrug in 2016 werd gesloopt en de nieuwe geplaatst: 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003