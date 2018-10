Wielrenner Terpstra met Boudat naar Zesdaagse van Rotterdam

ROTTERDAM - Niki Terpstra gaat de Zesdaagse van Rotterdam rijden aan de zijde van Thomas Boudat. De Noord-Hollandse wielrenner is vanaf komend seizoen ploegmaat van de Fransman en wil samen met hem al vroeg in het jaar zijn eerste zege voor zijn nieuwe ploeg Direct Énergie binnen halen.

Terpstra, voormalig winnaar van onder andere Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen, ziet in de 24-jarige Boudat een gedroomde partner voor de baanwedstrijd. "Thomas is een van de beste baanrenners ter wereld", vertelt hij. "Hij is rap en sterk en ik denk dat we zeker kans maken op de winst in januari. Daarnaast is het tof om meteen mijn visitekaartje af te geven voor mijn nieuwe team Direct Énergie. Als dat, zoals nu, met een ploeggenoot kan, is dat natuurlijk helemaal mooi."

De Zesdaagde van Rotterdam vindt plaats van 3 tot en met 8 januari in Rotterdam Ahoy.