LeasePlan gaat naar de beurs

AMSTERDAM - Autoleasebedrijf LeasePlan wil naar de beurs in Amsterdam en Brussel. Die beursgang moet ergens in de komende weken plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat er uitsluitend bestaande aandelen worden aangeboden, zowel aan particuliere als aan institutionele beleggers. Het bedrag dat het bedrijf met de beursgang wil ophalen, wordt pas later bekend.

LeasePlan, met het hoofdkantoor in Amsterdam, bestaat sinds 1963 en is met 1,8 miljoen auto's in meer dan dertig landen een van de grootste leasemaatschappijen ter wereld. Daarnaast is het bedrijf via CarNext.com actief op de markt voor tweedehands auto's en runt het een spaarbank in Nederland en Duitsland.