Nuon verandert naam in Vattenfall

AMSTERDAM - Energiebedrijf Nuon gaat verder onder de naam van zijn Zweedse moederbedrijf Vattenfall. De namen worden de komende tijd in Nederland nog naast elkaar gebruikt om klanten te laten wennen aan de nieuwe naam. Wanneer Nuon definitief verdwijnt als merk is nog niet duidelijk.

Nuon is met ongeveer twee miljoen particuliere en zakelijke klanten een van de grootste energiemaatschappijen van Nederland. Het bedrijf is al bijna tien jaar onderdeel van het Vattenfall-concern. Er waren al eerder plannen om de namen gelijk te trekken, maar toen achtte het moederbedrijf daar de tijd toch nog niet rijp voor.

Afscheid Nuon

Vattenfall zegt nu wel klaar te zijn voor een afscheid van de naam Nuon vanwege de markt die flink verandert door de energietransitie. Het bedrijf wil "binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk maken." Om het afscheid van fossiele brandstoffen te bespoedigen wordt ook meer ingezet op onder meer elektrisch vervoer.

Laadpalen

Nuon is al sinds 2009 actief op de markt voor laadpalen voor elektrische auto's. Vorige maand sloot het bedrijf ook een deal met McDonald's voor plaatsing van snellaadstations bij restaurants van de fastfoodketen. Verder is de onderneming verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de windenergie die in Nederland wordt opgewekt. Het grootste deel van de elektriciteit die Nuon levert is echter nog grijze stroom.

Zweeds staatsbedrijf

Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf dat al meer dan 100 jaar energie levert aan de industrie en particulieren. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en is een Zweeds staatsbedrijf.