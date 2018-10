Volleybalsters Oranje ongeslagen naar groepswinst op WK

TOKIO - De Nederlandse volleybalsters hebben ook het vijfde en laatste groepsduel op het wereldkampioenschap gewonnen. De Oranje-vrouwen bleken, zoals verwacht, een maatje te groot voor Mexico.

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison won overtuigend in drie sets van de Mexicanen. Tijdens de eerste set waren de ploegen met zes punten verschil (25-19) nog het meest aan elkaar gewaagd. De tweede en derde set werden met respectievelijk 25-14 en 25-16 gewonnen door de Nederlanders. Door de vijfde zege stromen zij als ongeslagen groepswinnaar door naar de tweede ronde.

In de tweede ronde vormen de beste vier landen uit de groep van Nederland een poule met de beste vier landen uit groep D. Daarin komen onder andere Servië en Brazilië uit. Uit die poule van acht in de tweede ronde, plaatsen de beste drie landen zich vervolgens voor de Final Six.