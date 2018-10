Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Buxusrups rukt op in Amstelveen: "Honderden rupsen in de struiken" Foto: Shutterstock

AMSTELVEEN - De buxusrups is flink opgerukt. Ook in Amstelveen hebben ze last van het beestje: de afgelopen periode werden talloze Amstelveense buxussen opgevreten. "De rupsen hingen overal aan het huis", vertelt een bewoner aan mediapartner RTV Amstelveen.

De buxusrups komt van oorsprong uit Oost-Azië, maar is inmiddels al flink ingeburgerd in Nederland. Alleen de noordelijke provincies zouden er nog geen last van hebben. Dat merken ze nu ook in Amstelveen: "We kwamen terug van vakantie en opeens hing ons huis vol met rupsen. In de struiken zaten er honderden. Ze hebben de buxus lekker opgegeten." Lees ook: Eikenprocessierups toch in opmars in Noord-Holland De oplossing komt volgens Henk Glas van IVN Amstelveen van moeder natuur zelf: "Ik zag pas een groep staartmezen in de heg, allemaal met rupsen tevoorschijn komen. Vogels beginnen de rupsen als voedselbron te zien, dus dat moet de oplossing zijn."