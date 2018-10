Parkeermedewerker Schiphol bivakkeert in huis van vakantieganger

SCHIPHOL - Een zeer brutale medewerker van een parkeerservice rond Schiphol heeft zonder toestemming van de eigenaar gereden in de auto van de vakantieganger en gebivakkeerd in zijn huis in Friesland.

De buurman van de vakantievierder zag maandagavond dat er licht brandde in het huis in het plaatsje Gorredijk en dat er een vreemde auto op de oprit van zijn buren stond. Omdat de buurman tijdens de vakantie op het huis zou passen, vertrouwde hij het niet en besloot aan te bellen.

Er deed een onbekende man open, die zei dat hij toestemming van de eigenaren had om het huis te gebruiken. Nadat de buurman van de bewoners had gehoord dat dat niet klopte, schakelde hij de politie in.

Sleutels

Dezelfde onbekende man deed open voor de agenten. Hij vertelde dat hij de sleutels van het huis had verkregen, omdat de vakantiegangers hun auto met huissleutels hadden achtergelaten bij een parkeerbeheerder in de buurt van luchthaven Schiphol.

Omdat het adres van de bewoners bekend was bij het bedrijf, besloot de man met zijn vriendin naar Friesland te rijden en de gemakken van het huis optimaal te benutten, meldt Omrop Fryslân. Ook werd er drugs van het duo gevonden in de woning.

Meerdere huizen

De politie heeft de twee, een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 30-jarige Filipijnse vrouw, aangehouden en meegenomen voor verhoor. De auto die voor het huis stond, is meegenomen. De man had ook nog andere autosleutels bij zich: de politie onderzoekt waar die bij horen. Het vermoeden bestaat dat de man in meerdere huizen 'woonde', terwijl de eigenlijke bewoners op vakantie waren.