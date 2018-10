Gooise gemeenten weer bereikbaar na KPN-storing

BLARICUM - De gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes zijn vandaag weer telefonisch en per email bereikbaar na een lange storing bij KPN.

Gisteren bleek dat de gemeenten al ruim 24 uur onbereikbaar waren door een storing in het glasvezelnetwerk van het telecombedrijf. Deze storing is inmiddels opgelost.

Inwoners van de drie gemeenten konden gistermiddag wel met hun vragen terecht op het BEL-kantoor aan de Zuidersingel in Eemnes.

Of andere bedrijven ook last hadden van de storing, is niet duidelijk.

