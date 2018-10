Haarlem laat angstige ambtenaren overplaatsen na bedreigingen burgemeester

HAARLEM - Ambtenaren van de gemeente Haarlem die zich niet meer veilig voelen op het stadhuis aan de Grote Markt kunnen worden overgeplaatst. Dat meldt de gemeente Haarlem aan het Haarlems Dagblad.

Het stadhuis wordt sinds twee dagen beveiligd door zwaarbewapende agenten. Aanleiding hiervoor zijn ernstige bedreigingen aan het adres van burgemeester Jos Wienen.

Volgens de krant leidt de politieaanwezigheid tot vragen bij stadhuismedewerkers. Maar wie zich niet veilig voelt, mag van de gemeente in een ander kantoor aan de slag. Het is niet bekend of ambtenaren ook gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid.

Burgemeester betreurt situatie

Zodra Wienen aanwezig is, verandert het stadhuis op de Grote Markt in een vesting. Zelfs postbezorgers moeten hun pakketten openmaken voor zij naar binnengaan. Het gebouw is overigens wel 'normaal' bereikbaar voor burgers. Overigens werken de meeste ambtenaren in een ander gebouw van de gemeente.



Een postbezorger wordt gecontroleerd bij de ingang van het stadhuis. Foto: NH Nieuws / Dimitri Walbeek

Gisteren schreef Wienen nog in een verklaring dat hij het betreurt dat Haarlemmers last hebben van zijn beveiliging. "De maatregelen zijn ingezet om niet alleen mijn veiligheid te borgen, maar ook die van de ambtenaren en bezoekers", voegde hij hier aan toe.

Het is nog altijd onduidelijk uit welke hoek de bedreigingen tegen de burgemeester komen. Sinds enkele weken wordt ook zijn huis in Haarlem beveiligd. Gisterochtend was hier nog een 'incident' toen politieangenten een verdachte tas aan de voordeur zagen hangen. Deze bleek echter afkomstig van een buurman zonder kwade bedoelingen.

Kijk hier hoe de zwaarbewapende politie aankomt bij het stadhuis



Het Openbaar Ministerie liet gistermiddag aan NH Nieuws weten dat de zorgen rond de veiligheid van de burgemeester "er niet minder op zijn geworden".

Eerder zwom Wienen een sponsorzwemtocht onder politiebegeleiding. Zelfs in het water ging een politiebewaker mee.