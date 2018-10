Deel dit artikel:













Schipholtunnel en Coenbrug komend weekend dicht wegens werkzaamheden Foto: NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

AMSTERDAM - (AT5) De Schipholtunnel (A4) is van 5 tot 8 oktober in de nacht dicht vanwege werkzaamheden. Ook de Coenbrug (A8) is dit weekend tijdelijk dicht.

De Schipholtunnel is tijdelijk dicht vanwege tunneltechnische installaties, meldt Rijkswaterstaat. In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag is de Schipholtunnel dicht van 21.00 tot 8.00 uur. In de nacht van zondag op maandag is de tunnel gesloten tussen 21.00 uur en 5.00 uur. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de A5 en de A9. Komende maandag kunnen weggebruikers weer gebruik maken van de tunnel. Coenbrug

Ook de Coenbrug is komend weekend tijdelijk dicht. Van morgen 21.00 uur tot zondag 7.00 uur wordt een voegovergang in de Coenbrug vervangen vanwege een eerdere lekkage. Onderdelen van de voegovergang hadden al in 1975 vervangen moeten worden, zo bleek uit eerder onderzoek van NH Nieuws. Lees ook: Risico op instorten bruggen en viaducten door achterstallig onderhoud Verkeer vanaf de A8 tussen de N246 en knooppunt Zaandam is hierdoor tijdelijk gestremd. De extra reistijd kan oplopen tot 20 minuten. Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte over de staat van bruggen in onze provincie: