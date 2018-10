De Peiling: Kabinet wil dat we gaan autodelen

NOORD-HOLLAND - Het ‘groenste kabinet ooit’ gaat de strijd aan tegen autobezit. Met een pakket aan plannen en maatregelen moeten Nederlanders overgehaald worden om een auto te gaan delen. Wil jij dat?

Autobezit terugdringen

"Een eigen auto voor de deur klinkt zo vanzelfsprekend. Maar auto’s staan gemiddeld 23 van de 24 uur stil", zegt Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur. Door een auto te delen staat die minder lang geparkeerd. Dat scheelt volgens haar ruimte en de kosten van een parkeervergunning. Bovendien blijkt dat autodelers hun auto bewuster gebruiken, en daarom een stuk minder CO2 uitstoten.

Green Deal

Staatssecretaris Van Veldhoven zet vandaag haar handtekening onder een ’Green Deal’ vol afspraken die zijn gemaakt met gemeenten, provincies, Stichting Natuur en Milieu, leasemaatschappijen en autodeelbedrijven zoals Greenwheels en Snappcar om autodelen flink te stimuleren. Het is de bedoeling dat er honderdduizend deelauto’s zijn in het jaar 2021 met zo'n 700.000 gebruikers.

Mislukt

Het is niet voor het eerst dat de overheid eigen autobezit probeert te ontmoedigen. In 2015 is er ook een ’Green Deal’ gesloten met als doel om honderdduizend deelauto’s te laten rondrijden. Dat is niet gelukt. Het bleef toen bij 41.000 deelauto's.

Wat vind jij?

Deel jij de groene ambities van dit kabinet en zie jij het wel zitten, dat autodelen? Of lijkt het je helemaal niks en wil je gewoon een eigen auto voor de deur? We horen het graag van je!

