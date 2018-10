Politie vermoedt link met Zaandam bij liquidatie Noord-Brabant

ZAANDAM - Een van de mannen die op 31 augustus vorig jaar betrokken was bij de liquidatie van de 35-jarige Eindhovenaar Dennis Struijk in het Noord-Brabantse Best heeft mogelijk een link met Zaandam.

Dat zegt woordvoerder Els Reijnders van de politie Oost-Brabant in Bureau NH. "Uit ons onderzoek blijkt dat er enerzijds een link is met Berghem in Noord-Brabant, en anderzijds met Zaandam. Daarom nu de vraag of er mensen uit Zaandam en omgeving zijn die ons meer kunnen vertellen over de moord op Dennis Struijk."

Struijk, die volgens de politie actief was in het criminele milieu, overleefde eerder enkele liquidatiepogingen, maar werd op 31 augustus vorig jaar alsnog doodgeschoten toen hij de woning van een bekende verliet en naar z'n auto liep.

Reflecterende sneakers

Eerder op de avond legde een beveiligingscamera bij een woning in de buurt al een verdachte BMW vast, net als twee mannen die in de wijk rondhangen. Een van die mannen heeft mogelijk een link met Zaandam. Niet alleen het lengteverschil tussen de twee valt op, ook de reflecterende sneakers van het merk Louis Vuitton springen in het oog.

"We zijn heel benieuwd of mensen daar op aanslaan, en aan de houding en manier van lopen iets meer kunnen vertellen over de identiteit van deze mannen." De gouden tip wordt beloond met 20.000 euro.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



