Dierendag: poes Minoes zoekt al maanden een baasje

ZAANDAM - Een lekker bot of wat extra vlees: op Dierendag is het feest. Helaas heeft niet ieder beest een baasje dat hem of haar vandaag kan verwennen. Poes Minoes woont bijvoorbeeld in het asiel. Ze is een zogeheten 'langzitter' en hard op zoek naar een nieuw huis.

Bij het dierenasiel zijn ze fan van Minoes (9). "Het is een pittige tante. Ze heeft humor, maar houdt niet zo van handen", vertelt Anne Karremans van Dierenzorg Zaanstreek.

Doordat er iets in haar jeugd is gebeurd, is Minoes bang geworden. "Toch houdt ze echt van gezelligheid. Ze geeft kopjes en komt naar je toe, maar zodra je haar aait, kan ze een tik uitdelen."

Langzitter

Van alle katten en honden zit Minoes er het langst. "Ze woont hier sinds maart. De doorstroming is snel, maar Minoes is lastiger te plaatsen." Het ideale nieuwe thuis van Minoes is een rustige plek. "Een huis met een tuin en een baasje dat haar neemt zoals ze is. Iemand die haar een lang en gelukkig leven gunt."

Zondag 7 oktober is het open dag bij het asiel. Voor honderd euro mag je het baasje worden van een kat. "Die is dan ontwormd, ontvlooid, ingeënt, gesteriliseerd en gechipt. Er is wel een proeftijd van twee weken. Is Minoes toch niet op haar plek, dan willen we haar heel graag weer terug."