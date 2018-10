Jonge overvaller van winkel in Haarlem nog altijd niet opgepakt

Daarop is te zien dat hij op donderdag 6 september rond 10.45 uur de winkel aan het Marsmanplein binnenrent. Hij bedreigt een personeelslid met een mes, maar wordt weggejaagd door een bejaarde man, die volgens de politie "heel kordaat" optrad.

Zonder buit gaat de jonge overvaller ervandoor in de richting van de Albert Heijn. De leeftijd van de jongen wordt geschat tussen de 15 en 18 jaar oud. Hij heeft een slank postuur en droeg een groene pet en zwart bomberjack.

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.