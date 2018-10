VIDEO: Brutale dief kijkt over schouder van pinnende vrouw in Blaricum

BLARICUM - Een nog onbekende dief heeft in Blaricum bijna tweeduizend euro opgenomen met een gestolen pinpas. Die wist hij op slinkse wijze van een vrouw te ontfutselen.

Op donderdag 26 juli nam het slachtoffer geld op bij een pinautomaat aan de Huizerweg. Zonder dat ze het doorhad kwam er een man achter haar staan. Op videobeelden is te zien dat hij op brutale wijze meekijkt over haar schouder en zo haar pincode ziet.

Vervolgens lijkt hij zelf te gaan pinnen, maar doet hij het voorkomen alsof er iets misgaat. Hij vraagt aan de vrouw of zij nog een keer haar pas wil invoeren, maar die wordt 'ingeslikt'. De dief blijkt een plakstrip in de automaat te hebben gestopt en weet zo de pinpas in handen te krijgen.

Even later neemt hij een bedrag van 1.850 euro op. De politie is nog altijd naar hem op zoek en roept getuigen op zich te melden.

Bekijk hier de duidelijke camerabeelden van de pinpasfraude: