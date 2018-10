Leerlingen in Den Helder koken voor ouderen vanwege Week van de Eenzaamheid

DEN HELDER - In het restaurant van Scholen aan Zee was het vanavond gezellig druk. Organisaties Humanitas, De Wering en de school zelf hadden ouderen uit de stad uitgenodigd om een hapje te komen eten. De leerlingen waren al sinds het begin van de middag bezig met een mooi driegangenmenu.

"We maken huzarensalade, Duitse biefstuk en sinaasappel-bavarois", vertelt Nick, één van de leerlingen van de horeca-opleiding. Ze hebben deze week in het kader van de Week van de Eenzaamheid les gehad over alleen zijn. "In Den Helder is 57% van de inwoners alleen, en dat is best veel."

'Schrikbarend hoog'

Dat getal slaat niet op de ouderen, maar op de jongeren in de stad. Uit cijfers van de GGD blijkt dus dat meer dan de helft zich wel eens eenzaam voelt. Dat is landelijk gezien een stevig aantal. "Dat vinden wij ook schrikbarend hoog", zegt Sandra Kooij van Humanitas. "Ik vind het wel belangrijk dat daar wat meer aandacht voor komt."

Nick heeft gelukkig geen last van eenzaamheid en ook zijn klasgenoten zeggen er nooit iets over. Maar leraar Meinolf Meuleman maakt andere verhalen mee: "Na de voorlichting van Humanitas op school zijn er leerlingen naar mij toegekomen die zeggen dat ze zich toch stiekem eenzaam voelen", vertelt hij. "Dat vrienden ze in de steek laten of dat ze gepest worden. Het is vooral moeilijk om het toe te geven."

Gezelligheid

Na uren hard werken staan de gerechten klaar om uitgeserveerd te worden. Als eerste wordt de huzarensalade naar de tafels gebracht. Over eenzaamheid wordt even niet gesproken, want "gezelligheid" is het belangrijkst.