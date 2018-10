Groninger Eduard van Zuylen (56) voorgedragen als burgemeester van Enkhuizen

ENKHUIZEN - De 56-jarige Eduard van Zuylen is vanavond door de gemeenteraad van Enkhuizen voorgedragen als nieuwe burgemeester.

Van Zuylen komt oorspronkelijk uit het Groningse dorp Tripscompagnie en wordt door de vertrouwenscommissie omschreven als 'kundig, gedreven en enthousiast'. Hij valt te typeren als 'een zichtbare en benaderbare burgemeester'.

Aan ervaring geen gebrek: van 2007 tot 2015 was hij burgemeester van de Groningse gemeente Menterwolde en van 2015 tot en met 2017 droeg hij als waarnemend burgemeester de ambtsketen van het Friese Franekeradeel.

De Groninger was vroeger lid van GroenLinks, maar is tegenwoordig politiek ongebonden. Als de koning de voordracht van de gemeenteraad honoreert, zal hij op 29 november het stokje overnemen van waarnemend burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper. Hij zal in de gemeente gaan wonen.