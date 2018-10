Overvaller maakt grote hoeveelheid sigaretten buit in Huizense supermarkt

De dader drong rond 16.30 uur een supermarkt aan de Jacob van Heemskerkstraat binnen en eiste geld van één van de medewerkers. Omdat het slachtoffer de kassala niet open krijgt, stortte de overvaller zich op de tabakswarenkast. Daar haalde hij 150 pakjes sigaretten uit.

Toen de caissière begon te schreeuwen, ging de overvaller ervandoor. Tot op heden is hij nog niet in zijn kraag gevat.

Bekijk hieronder beelden van de overvaller:



Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NHterug.