Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Flinke beloning voor gouden tip in cold case van vermoorde Haarlemmer Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Precies 25 jaar geleden werd de 28-jarige Dirk Schaap uit Haarlem dood gevonden in zijn woning. Tot op de dag van vandaag is nog niet duidelijk wat er die bewuste dag precies is gebeurd. Om de nabestaanden antwoorden te kunnen geven, looft het Openbaar Ministerie daarom een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip.

Op 4 oktober 1993 wordt de alleenstaande Haarlemmer als vermist opgegeven. Wanneer de politie zijn woning binnengaat, vinden ze zijn lichaam in de badkamer. Hij is met geweld om het leven gebracht. Afkicken

Schaap was drugsverslaafd en kreeg thuis regelmatig bezoek van andere gebruikers. Toch leek het erop dat hij juist wilde afkicken. Een week voor zijn dood haalde hij voor het laatst methadon op (een pijnstiller die gebruikt wordt bij heroïneverslaving, red.). Daarna bleef het stil, totdat zijn lichaam werd gevonden. "Het zou voor nabestaanden fijn zijn als er eindelijk opheldering komt", vertelt politiewoordvoerder José van Dijk in Bureau NH. "Zij leven al heel lang met gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid." Gouden tip

Daarom geeft het OM een beloning van 15.000 euro aan de persoon die met de gouden tip komt. De politie wil benadrukken dat het niet erg is als mensen al langere tijd informatie hebben, maar die nog niet eerder hebben gedeeld met de politie. "Dat is niet strafbaar." 🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug. Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NHterug.