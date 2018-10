Vermoorde Enschedeër kocht drie dagen voor dood harddrugs in Amsterdam

AMSTERDAM - Op 3 juli van dit jaar werd de 26-jarige Daan Mellée uit Enschede dood gevonden in zijn woning. Hij bleek problemen te hebben door een drugsverslaving en kocht drie dagen voor zijn dood nog verdovende middelen in Amsterdam.

De politie is op zoek naar getuigen die hem die dag in de hoofdstad hebben gezien, of mogelijk tijdens een eerder bezoek. Ook zijn er vragen over met wie de Enschedeër daar contact had.

Er is nog veel onduidelijk over de moord op Mellée. Zo bleek hij schulden te hebben, maar heeft de politie nog geen idee bij wie. Verder is er bij zijn woning een rode mountainbike gevonden, maar is de eigenaar onbekend.