Burgemeester Gooise Meren wil eind aan najaarskermis Bussum: "Dit kan zo niet langer"

BUSSUM - Omdat de najaarskermis in het centrum van Bussum afgelopen vrijdag het toneel was van ongeregeldheden, wil de burgemeester het evenement schrappen. "Het kan zo niet langer."

Dat zegt Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren, tegen NH Nieuws. "De inzet die wij moeten leveren in het kader van de openbare orde en veiligheid staat niet in verhouding tot zo'n kleine kermis met maar een paar attracties."

Met 'de inzet' doelt hij op de grootschalige optreden van de politie op vrijdag- en zaterdagavond. Een leger van 'zo'n tweehonderd jongeren' veroorzaakte die avond op meerdere plekken in het centrum van het dorp herhaaldelijk overlast door vernielingen te plegen, vuurwerk af te steken en mensen lastig te vallen en te bedreigen.

ME'ers

Nadat rond 18.00 uur de eerste meldingen over overlast binnenkwamen, werden er extra agenten naar de Veerstraat en omgeving gestuurd. Zij konden echter niet voorkomen dat het later op de avond op meerdere plekken in het centrum opnieuw uit de hand liep. Om te voorkomen dat de kermis een dag later opnieuw in een slagveld zou ontaarden, werd de kermis zaterdagavond bewaakt door ME'ers, hondengeleiders en particuliere beveiligers.

Lees ook: Kermis Bussum loopt uit de hand: vernielingen en intimidaties 'door 200 jongeren'

Er is nog niemand aangehouden, maar de burgemeester stelde eerder dat de jongeren niet allemaal uit Bussum komen. "Het is een rondreizend circus dat kijkt waar evenementen zijn en daar dan gaat matten. Het zijn jongens tussen de 14 en 18 jaar uit de hele regio die via sociale media afspreken om te gaan rellen en de kermis als een soort vrijplaats zien." Eerder dit jaar werd de kermis van Blaricum al ontsierd door vechtpartijen en drugshandel.

Lees ook: Burgemeester Blaricum: "Maatregelen nodig om kermis dorps te houden"



De voorjaarskermis kan wat Ter Heegde gewoon op de agenda blijven. "Eén kermis per dorp, daar doen we niet moeilijk over", zegt de burgemeester. "Dan zetten we extra bewaking in. Maar de najaarskermis wil ik in ieder geval één jaar niet laten doorgaan. Dan kijken we daarna wel weer verder."

Aangiftes zijn nog niet binnen, maar de politie heeft al wel contact met twee meiden die zijn lastiggevallen. Beeldmateriaal van de bewuste avond zal worden gebruikt om de daders te identificeren. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, wordt gevraagd zich alsnog te melden.