Wie is toch die Canadees die met een 19e eeuwse fiets door Noord-Holland rijdt?

HOORN - Het is een opvallende verschijning op de Noord-Hollandse wegen; een Canadees die met een replica van een sportfiets uit de 19e eeuw langs de Noord-Hollandse IJsselmeerkust fietst. En wij wilden graag zijn verhaal horen.

Eerst even kennis maken. Phil Fertey komt uit de omgeving van Vancouver, Canada. En zijn opmerkelijke fiets is een Victoria Bicycle. Een reproductie van een sportfiets uit 1885. Maar waarom fietst hij door de provincie? "Ik ben leraar en heb een sabbatical van een jaar genomen. Ik wilde graag met deze fiets in Europa fietsen. Ik keek waar de infrastructuur het beste was, en dan steekt Nederland er met kop en schouders bovenuit."



Van Weesp naar Friesland en weer terug

Hij begon zijn fietstocht in Weesp. Vandaag deed hij West-Friesland aan. "En ik ga verder naar het noorden, de Afsluitdijk over naar Makkum en Stavoren. En dan met de boot naar Enkhuizen en weer terug naar Weesp."

Een flinke tocht van ruim 200 kilometer. En zeker op zijn bijzondere fiets geen makkelijke klus voor Phil. "Vooral met tegenwind is het net alsof je een berg beklimt. Ook plotseling remmen is niet mogelijk, dus je moet goed opletten."



Ervaring

Ondanks dat de Canadees nog een heel stuk moet is hij erg enthousiast. "Ook al krijg ik nu nog pech, het is een fantastische ervaring geweest."