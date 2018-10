Motorrijder gewond na botsing op stilstaande bestelbus

SCHIPHOL-RIJK - Een motorrijder is aan het einde van de middag gewond geraakt toen hij in Schiphol-Rijk achterop een bestelbus botste.

Dat gebeurde op de N201 toen de bedrijfsbus voor een rood verkeerslicht stond te wachten. De chauffeur van een toevallig passerende bergingswagen heeft het slachtoffer in afwachting van ambulancepersoneel gestabiliseerd.

De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard van zijn letsel is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht.

Weg vrij

Door het ongeluk en de nasleep was de Waterwolftunnel richting Hoofddorp enige tijd afgesloten. Inmiddels zijn de weg en de tunnel weer vrijgegeven.