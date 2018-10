Burgemeester Wienen: 'Betreur het dat Haarlemmers last hebben van mijn beveiliging'

HAARLEM - De Haarlemse burgemeester Jos Wienen heeft vandaag gereageerd op het feit dat hij al wekenlang streng beveiligd wordt. De burgervader lijkt het vooral vervelend te vinden voor "de Haarlemmers, ambtenaren en bezoekers die hier last van ondervinden of zich onveilig voelen".

Dat laat Wienen in een schriftelijke verklaring weten. "Politie en OM doen hun uiterste best om mijn taak als burgemeester in een veilige omgeving door te laten gaan", vertelt hij verder. "De maatregelen zijn ingezet om niet alleen mijn veiligheid te borgen, maar ook die van de ambtenaren en bezoekers."

Toch vindt de Haarlemmer het kwalijk dat deze maatregelen "in onze open en democratische samenleving" zo zichtbaar nodig zijn.

Over de aard van de bedreigingen en de vraag wie er achter zou (kunnen) zitten, wordt in het statement niet ingegaan.

'Zorgen niet minder'

Burgemeester Wienen wordt al langere tijd beveiligd. Het Openbaar Ministerie liet eerder vandaag weten dat de zorgen omtrent zijn veiligheid in de afgelopen 24 uur niet minder zijn geworden. Ook zijn woning aan de Bakenessergracht krijgt extra beveiliging.