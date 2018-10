Winkelen is voor Corry net een hindernisbaan: "Alles staat stamp en stamp vol"

HAARLEMMERMEER - Corry Blommendaal uit Hoofddorp was 23 jaar toen ze een tumor in haar ruggenwervels kreeg. Vandaag de dag verplaatst ze zich maar al te graag met haar gemotoriseerde rolstoel door haar geliefde dorp. Maar wat betreft de toegankelijkheid van veel winkels, valt er volgens de Hoofddorpse nog veel te verbeteren.

Ongehinderd winkelen is voor mensen met een lichamelijke beperking niet vanzelfsprekend. In deze 'Week van de Toegankelijkheid' gaan overal in Nederland testteams op pad om die toegankelijkheid te testen. Ook de Hoofddorpse Corry doet mee.



Nadat haar tumor werd verwijderd, is ze nooit meer dezelfde geweest. Na een heupoperatie ging het bergafwaarts. Haar gemotoriseerde rolstoel is haar beste vriend. "Ik noem hem wel eens mijn Mercedes", lacht ze. "Hij brengt me overal, ik ben er erg blij mee."

Stampvol

Maar in het dorp zijn vooral de winkels vaak een probleem. "De voetpaden zijn eigenlijk wel helemaal in orde, maar als je bij de winkels komt, dan heb je een probleem. Alles staat op de grond, zeker met Sinterklaastijd. Alles staat stamp en stamp vol", zegt ze.

"Als je nooit een beperking hebt gehad, zie je de obstakels niet", zegt Gerard Wetzel van Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. "Met op zo'n dag als vandaag kunnen we ondernemers hun aandacht vragen hiervoor."

Ongehinderd app

Met de app Ongehinderd kan worden doorgegeven of een locatie toegankelijk is. Deze app is bedoeld voor alle mensen met een lichamelijke beperking.