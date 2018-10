Voormalig wereldtopper gaat hordeloper Koen Smet begeleiden

AMSTERDAM - Amsterdammer Koen Smet gaat trainen bij Colin Jackson. De tweevoudig wereldkampioen hordelopen kwam in contact met de Noord-Hollander via Instagram, waarna de twee besloten om te gaan samenwerken.

Jackson reageerde onder een video van Smet. "Hij zei dat het er goed uit zag. De grote Colin Jackson reageert op je Instagram, dat is natuurlijk wel tof. Zo kwamen we in contact", vertelt Smet.

Knoop doorgehakt

Sindsdien hebben ze bijna dagelijks contact met elkaar. "Hij is hier al twee keer een week geweest om mij te begeleiden. Colin heeft ook een clinic gegeven bij mijn club. Toen is het idee ontstaan om bij hem te gaan trainen in Cardiff. Deze week heb ik de knoop doorgehakt om dat daadwerkelijk te gaan doen."

EK Glasgow

De doelen voor volgend jaar zijn duidelijk: het EK indoor in Glasgow en het WK outdoor in Qatar. "Ik ga een volwaardig indoorseizoen draaien. We trainen vooral in Wales, maar in januari en februari gaan we op trainingsstage. Daarna ga ik wedstrijden lopen en dan volgt het EK indoor."

Persoonlijk record

Momenteel staat het persoonlijk record van de Amsterdammer op 13,53. Dit jaar liep hij dat in het Belgische Oordegem. Het nationaal record staat met 13,15 op naam van Robin Korving. "Ik denk dat ik volgend jaar weer een stuk van mijn pr kan afhalen. Dit jaar heb ik niet de perfecte race gelopen. In elke goede race ging wel iets fout. Hordentechnisch gaat het goed, maar fysiek moet ik vooral beter worden."

Fanstastische faciliteiten

Daar moet Jackson voor zorgen. "We gaan veel aan mijn snelheid werken. We kunnen dat zowel indoor als outdoor doen. De faciliteiten daar zijn fantastisch. Op veel vlakken ga ik er op vooruit, dus daar ben ik heel dankbaar voor", aldus Smet.