Autobranden Egmond aan Zee mogelijk aangestoken: "Ik weet wie dit gedaan heeft"

EGMOND AAN ZEE - De brand die vannacht drie auto's in Egmond aan Zee in de as legde, is volgens de getroffen eigenaren aangestoken. Een ruzie in de relationele sfeer zou de reden zijn van de brandstichting.

De politie heeft de hele ochtend sporenonderzoek gedaan, maar de oorzaak is nog niet officieel bekend. Toch zijn gedupeerden vrij zeker van hun zaak. "Ik weet wie dit gedaan heeft en ik hoop dat hij snel opgepakt wordt, want is hij is tot veel gekkere dingen in staat."

Vlammen door de ramen

De auto's stonden geparkeerd aan de 3e Oosterberg in Egmond aan Zee toen rond 02.00 uur in de nacht bewoners uit hun bed wakker werden van knallen. "We zagen de vlammen door de ramen heen en hebben snel 112 gebeld", vertelt gedupeerde Anneke Zwart.

Een dag later is goed te zien hoe groot de brand is geweest. Drie auto's zijn total loss en een vierde auto is flink beschadigd. Ook hebben twee naastgelegen gebouwen schade aan de ramen. Voor Anneke "erg vervelend", want ze heeft haar auto hard nodig voor haar invalide man. "Gelukkig is er al vervangend vervoer geregeld, maar je moet wel weer een invalidenparkeerkaart aanvragen en een nummer regelen. Je hebt er ontzettend veel werk van."

'Niemand gewond'

Ook Sebastian Knutzen moet het voorlopig even zonder auto doen. De Duitser is samen met zijn vrouw en dochter voor het eerst op vakantie in Egmond aan Zee. "Het is erg vervelend dat dit gebeurt, maar we krijgen gelukkig veel hulp van iedereen. Het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt."