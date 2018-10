Commandant brandweer Gooi wordt ook baas brandweer Flevoland

NOORD-HOLLAND - Brandweercommandant John van der Zwan van de regio Gooi en Vechtstreek is tenminste de komende twee jaar ook de baas van de brandweer van de provincie Flevoland. Deze zet is onderdeel van de plannen om de brandweerkorpsen van Gooi en Vechtstreek en Flevoland nauwer met elkaar te laten samenwerken.

Naast dat Van der Zwan een extra taak krijgt, wordt ook directeur Cees Verdam van Publieke Gezondheid Flevoland voor twee jaar voorzitter van de Veiligheidsdirectie en secretaris van het bestuur Veiligheidsregio Flevoland.

"We willen als relatief kleine veiligheidsregio's beter voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst, de slagkracht van met name de brandweerorganisatie verbeteren en toekomstige (hogere) kosten beperken", legt voorzitter Franc Weerwind van Veiligheidsregio Flevoland uit. "Een bestuurlijke fusie is daarbij op dit moment niet haalbaar vanwege de Wet veiligheidsregio's, die bepaalt dat een veiligheidsregio niet provinciegrens overschrijdend kan zijn."

Wens

Deze wet wordt in 2019 geëvalueerd. Weerwind: "De wens om de ambtelijke organisaties meer samen te laten werken kan door het benoemen van een gezamenlijke brandweercommandant versneld vormgegeven worden. Ook de link tussen publieke gezondheid en veiligheid wordt nu meer benadrukt."

Samenwerking kan beide veiligheidsregio's sterker maken, denkt Van der Zwan. "Het is mijn intentie om de samenwerking verder te verbeteren vanuit de eigen kracht van beide regio’s en op gelijkwaardige basis."