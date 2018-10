Haarlemse burgemeester verlaat stadhuis onder politiebegeleiding

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen heeft vanmiddag het stadhuis in Haarlem onder strenge politiebewaking verlaten. Sinds het einde van de ochtend stonden er, net zoals gisteren, zwaarbewapende agenten op de Grote Markt.

Het vermoeden dat de bewaking er stond omdat burgemeester Wienen aanwezig was op het stadhuis, blijkt dus te kloppen. Rond 15.30 uur vanmiddag verliet hij het pand.

Vanwege bedreigingen wordt burgemeester Wienen al langere tijd beveiligd. Het Openbaar Ministerie liet eerder vandaag weten dat de zorgen omtrent zijn veiligheid in de afgelopen 24 uur niet minder zijn geworden. Ook zijn woning aan de Bakenessergracht krijgt extra beveiliging. Gisteren is gewerkt aan een nieuwe buitencamera die bezoekers registreert.

Wienens agenda wordt in overleg met het OM vastgesteld. Of de komende publieke optredens van de burgemeester doorgaan, wordt per dag bekeken.