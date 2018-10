Deel dit artikel:













Horeca-nood op Texel: gratis opleiding én huis voor toekomstige kok Foto: Shutterstock

TEXEL - Het tekort aan personeel in de Texelse horeca is zo groot dat de gemeente Texel de studiekosten van een Texelse kok in opleiding voor haar rekening neemt. Bovendien heeft de gemeente voor alle koks in opleiding woonruimte geregeld.

Een maand geleden zijn vijftien leerlingen begonnen met een nieuwe koksopleiding op het eiland. Die opleiding is bedoeld voor 'mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt', en onder meer opgericht door de gemeente Texel om vacatures in de horeca op het eiland in vullen. Lees ook: Texel sleept jonge koks binnen voor groeiende toeristenstroom De veertien kandidaten die zijn aangemeld door het UWV - en voor wie het UWV de opleidingskosten betaalt - komen niet van het eiland. Omdat de enige Texelse kandidaat geen uitkeringsgerechtigde is en zijn opleiding dus niet door het UWV wordt gefinancierd, heeft de gemeente besloten om voor hem tachtig procent van opleidingskosten te betalen. "We vinden het belangrijk dat iemand van hier de kans ook krijgt, ook al heeft deze persoon geen uitkering en wordt hij dus niet gefinancieerd door het UWV." Huisje

Naast een opleiding krijgen alle studenten ook een woning. Vanaf volgende maand hebben ze hun eigen stek op het Waddeneiland. Wie nu ook wel oren heeft naar een betaalde opleiding mét woning heeft voor nu pech, want 'er is ook een gewone ROC-opleiding', aldus de gemeente. Wel komen er in de toekomst meer van dit soort iniatieven, want naast de koksopleiding worden er ook in andere sectoren vakopleidingen op Texel georganiseerd. Het gaat dan om opleidingen in combinatie met een werkplek en huisvesting, zodat vacatures worden opgevuld en jongeren en gezinnen naar het eiland komen.