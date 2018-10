Auto's beschadigd door losliggend grind op A9: "Het leek even te hagelen"

BEVERWIJK - Meerdere auto's zijn vanochtend op de A9 tussen Beverwijk en Haarlem beschadigd door losliggend grind. Dat grind was onbedoeld achtergelaten door Rijkswaterstaat, na onderhoudswerkzaamheden aan de spitsstrook.

Steven de Vries (31) uit Alkmaar was rond 5.45 uur op weg naar Schiphol toen hij een opvallend getik hoorde. "Het werd steeds meer. 'Shit, dit wordt schade', dacht ik gelijk", zegt hij tegen NH Nieuws. "Ik heb een BMW, dus ben zuinig op m'n auto."

Kapotte ruit

Lars van Veen (25) uit Schagen - die op Schiphol werkt - overkwam hetzelfde. "Er zit een enorme barst in mijn ruit, ik heb 'm gelijk naar de garage gebracht.", vertelt Van Veen. "Er lag echt veel grind op de spitsstrook. Het leek zelfs even te hagelen. "

Meerdere automobilisten geven aan dat het losliggende grind over een afstand van enkele honderden meters spitsstrook verspreid lag. "Maar omdat er veel auto's overheen gingen, stoof het over alle rijstroken", aldus De Vries. "Ik heb schade aan de bumper, radiator, de velgen, en de motorkap. Ik vond behoorlijk grote korrels grind onder de motorkap."

'Slordig'

Boos op Rijkswaterstaat is hij naar eigen zeggen niet. "Maar ik vind het erg slordig dat ze niet hebben gecontroleerd of de weg schoon was na de wegwerkzaamheden. Het is zonde van mijn auto, maar losliggend grind is vooral gevaarlijk voor de motoren op de weg."

Lees ook: Levensgevaarlijke situatie op A9: tientallen automobilisten rijden door rood kruis

Rijkswaterstaat bevestigt tegenover NH Nieuws dat er inderdaad grind op de snelweg lag, en dat dit het gevolg was van wegwerkzaamheden in de uren ervoor. "Wij waren bezig met levensduurverlengend asfaltonderhoud. Dat hebben wij in enkele nachten gedaan."

'Kleine hoeveelheden'

Woordvoerder Mieke Limmen laat weten dat een automobilist melding heeft gemaakt van de situatie. "Toen hebben we onmiddelijk een weginspecteur gestuurd en die trof kleine hoeveelheden grind aan op de spitsstrook. Maar het was toen niet meer zoveel dat het ook bij andere automobilisten tot schade zou kunnen leiden."

Ze legt uit dat bij wegwerkzaamheden weleens grind wordt gebruikt om de stroefheid van de weg te bevorderen. "Maar of dat nu ook het geval is, weet ik niet zeker." Ze raadt gedupeerde automobilisten aan het digitale schadeformulier op de website van Rijkswaterstaat in te vullen.