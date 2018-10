Strandseizoen Wijk aan Zee ten einde: "Dit was een topzomer"

WIJK AAN ZEE - Het was een van de beste strandseizoenen van de afgelopen tien jaar, stelt paviljoenmanager Ollie Kleine. Maar het zit seizoen zit er echt op. Tractoren rijden vandaag de aller laatste strandhuisjes naar de winterstalling.

Bij Kleine, manager van paviljoen Sout, klinkt het geluid van vakkundig sloopwerk. Zijn paviljoen gaat niet naar de stalling, maar direct een grote container in. "We gaan hier letterlijk afbreken, want na 10 jaar op het strand krijgen we volgend jaar een nieuw paviljoen", lacht hij voor de camera van NH Nieuws. "Het was een prachtige zomer. Ondanks een personeelstekort in de horeca zijn we er makkelijk doorheen gekomen", aldus Kleine.

Topzomer

Iets verderop staat Jeroen Limmen op het dak van zijn onderneming Zomers aan Zee. "Het zit erop, tijd voor vakantie", vertelt hij NH Nieuws. "Het was een topzomer. Drie maanden achter elkaar mooi weer maak je niet vaak mee in Nederland."

Ultiem genieten

Bart van Tunen pendelt vandaag tussen het kustdorp en de stalling in Heemskerk. Van de ruwweg 700 strandhuisjes in Wijk aan Zee en Heemskerk reed hij de afgelopen weken maar liefst 150 huisjes weg voor een winterslaap. "Dit is ultiem genieten. Op naar het volgende seizoen, dan kunnen we ze weer terugbrengen."