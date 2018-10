Visser ernstig gewond na ongeluk met vishaak aan boord van kotter

DEN HELDER - Een visser is vanochtend gewond geraakt toen hij aan boord van een Wieringer kotter op de Waddenzee een vishaak tegen zich aan kreeg. Het slachtoffer is door de KNRM van de vissersboot gehaald en naar Den Helder gebracht.

Toen de melding over de gewonde visser bij het Helderse boothuis binnenkwam, bleek onmiddellijk de ernst van de situatie, schrijft de KNRM. Collega's van de gewonde visser lieten weten dat hij een haak van het vistuig tegen zijn lichaam had gekregen en met spoed van boord moest worden gehaald.

Terwijl de KNRM een reddingboot op de kotter afstuurde, bracht de Kustwacht de bemanning in contact met de medische dienst van de KNRM.

Eenmaal aan boord hebben de KNRM'ers het slachtoffer eerst onderzocht, om zo vast te stellen of het verantwoord zou zijn hem te vervoeren. Kort daarna werd de man aan boord van de reddingboot genomen, en naar het vasteland gebracht. Daar stond een ambulance klaar om hem naar het ziekenhuis te brengen.

Over de aard van zijn letsel is niets bekend. Evenmin is duidelijk hoe het nu met de visser gaat.