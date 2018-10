Gemeentehuizen 't Gooi door noodoplossing deels weer bereikbaar

NOORD-HOLLAND - Hoewel de storing van KPN nog niet is opgelost, zijn de gemeentehuizen van de Gooise gemeenten Blaricum en Laren en het naastliggende Eemnes dankzij een noodoplossing wel weer bereikbaar.

Dat melden de drie gemeenten in een bericht op de websites.

Bewoners kunnen vanaf vanmiddag terecht op het BEL-kantoor aan de Zuidersingel in Eemnes. De gewone dienstverlening van de afdeling Burgerzaken is vanaf morgen ook vanuit Blaricum mogelijk.

Telefonisch zijn de gemeenten nog niet bereikbaar. Aan een noodoplossing hiervoor wordt gewerkt.

De gemeenten zijn door een storing aan het glasvezelnetwerk van KPN sinds gisterochtend niet te bereiken. Volgens de Gooi en Eemlander is het onduidelijk of ook bewoners en bedrijven last hebben van de storing.