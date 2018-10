Deel dit artikel:













Drie jubilea in één voor Café Bartje: een café zoals een café hoort te zijn Foto: NH Nieuws / Fred Segaar

SANTPOORT-NOORD - Café Bartje in Santpoort is een bruin café in de ware zin van het woord. Niks geen moderne mixjes, hippe muziek of trendy loungebanken. Het is een café zoals een café hoort te zijn. Een plek waar mensen samenkomen om wat te drinken en nieuwtjes uit te wisselen.

Bartje viert dit jaar drie jubilea: het is op de kop af 130 jaar geleden dat op deze plek voor het eerst een café zat, het is dertig jaar terug dat de kroeg zijn naam kreeg (naar een oude eigenaar, Johannes Bartholomeus van Donselaar) én cafébaas Wouter van der Zwet Slotenmaker is precies twinig jaar uitbater. Een mooi rijtje, maar voor Van der Zwet Slotenmaker zéker geen aanleiding om iets te veranderen aan het café. Mensen maken de kroeg

"Achter de schermen is hier best het nodige gebeurd de laatste jaren", zegt hij. "Maar het café zelf is al jaren hetzelfde. Dat is meteen ook onze kracht. Mijn klanten vinden het fijn zo en om hén draait het hier. De mensen maken de kroeg." Cees Filippo komt al vijftig jaar in Bartje: "Om nieuwtjes uit te wisselen. Je wilt toch op de hoogte blijven wat er in Santpoort gebeurt." Dorpshistoricus Guus Hartendorf meent dat Café Bartje een belangrijke plek inneemt in het dorp. "Hier praten mensen nog met elkaar in plaats van dat ze naar hun mobieltje zitten te staren. De functie van het café, mensen samen brengen, is hier niet veranderd de laatst jaren.