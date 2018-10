Amsterdam start pilot voor innovatieve inzameling babyluiers

AMSTERDAM - In 2019 start in Amsterdam een pilot voor de innovatieve inzameling van babyluiers. Daarvoor komen in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Oost zogenoemde smart bins bij enkele supermarkten.

De pilot duurt drie maanden en test de logistiek van het systeem en de bereidheid van ouders om luiers weg te brengen. Ouders van jonge kinderen die aan de pilot meedoen, kunnen de smart bins middels een app gebruiken.

Verspilling

Jaarlijks worden in de Metropoolregio veel luiers en incontinentiemateriaal weggegooid. Zo dragen kinderen in Nederland zo'n één miljard luiers per jaar. Omgerekend komt dit in de Metropoolregio neer op 142 miljoen babyluiers.

Slechts 1 procent daarvan wordt gescheiden ingezameld en is te gebruiken als materiaal voor compostering, de overige 99 procent wordt verbrand, blijkt uit onderzoek. Dit terwijl de kunststoffen uit luiers zich bijvoorbeeld ook lenen voor het maken van doppen voor flessen. De vocht absorberende polymeren zijn weer van waarde bij nieuwe luiers en incontinentiemateriaal.

Initiatieven

Voor het circulair maken van die grondstoffen is wel medewerking nodig van partners in de hele keten. Daarom starten gemeenten in de regio verschillende inititiatieven, waar de pilot met de smart bins één van is. Een ander voorbeeld is het project MRA-Mazzelkontjes dat het gebruik van wasbare luiers stimuleert. De Amsterdam Economic Board zet zich al langere tijd in voor een circulaire economie.

Ook werken de 33 gemeenten uit de Metropoolregio samen met grondstoffen- en energiebedrijf AEB Amsterdam aan een intentieovereenkomst om een bijdrage te leveren aan een recyclinginstallatie voor luiers. Die installatie kan materialen uit luiers winnen voor hergebruik.