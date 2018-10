Deel dit artikel:













Laat vervuiler in luchtvaart ook betalen

NOORD-HOLLAND - De CO2-uitstoot op Schiphol kan fors verminderen als verschillende partijen de handen in elkaar slaan en er actie wordt ondernomen. Dat staat in een actieplan ‘Slim en Duurzaam’ van circa twintig transportorganisaties en kennisinstellingen om de luchtvaartsector te verduurzamen. Met dit plan moet de CO2-uitstoot vanuit Nederland in 2030 met 35 procent naar beneden.

De partijen, waaronder Schiphol, KLM, de TU Delft, werkgeversvereniging VNO-NCW en de NS, hebben het plan aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zuinigere toestellen

Milieuwinst kan worden geboekt door luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om met zuinigere toestellen te vliegen. Dit kan mogelijk door hogere luchthavengelden te rekenen voor vervuilers, zoals in het regeerakkoord staat. Een dergelijke extra belasting geldt al voor vliegtuiglawaai. Naast zuinigere toestellen is ook schonere brandstof een effectieve manier om op korte termijn de uitstoot te verminderen, zeggen de bedrijven. Optimaliseren van vliegroutes

Ook kan er winst worden geboekt door door het optimaliseren van vliegtuigroutes en procedures. Nu nog zijn veel routes, door het overvolle netwerk in Nederland en Europa, overbelast en niet altijd efficiënt. Dit leidt tot extra uitstoot en vertragingen. Het beter afstemmen van start- en landingsprocedures en een betere vluchtplanning kunnen zorgen voor minder geluidsoverlast en een tiende minder CO2-uitstoot. Alternatief vervoer

De partijen pleiten voor het inzetten van alternatief transport op kortere afstanden, bijvoorbeeld per spoor. Op routes tot 700 kilometer zou de trein een goed en zuiniger alternatief kunnen zijn. Hierin past ook de verdere ontwikkeling van de hyperloop.