Zwanenburger aangehouden voor moord op stagiair (17) Amsterdams wijkcentrum

AMSTERDAM - (AT5) Een 25-jarige man uit Zwanenburg is aangehouden voor de schietpartij op het Amsterdamse Wittenburg, waarbij de onschuldige 17-jarige Mohamed Bouchikhi om het leven kwam. Bij de moord in januari raakten twee anderen gewond.

De aangehouden verdachte is een bekende van de politie. Volgens Het Parool gaat het om een man met de bijnaam Millie en is berucht om zijn onberekenbaarheid.

De krant schrijft dat de 25-jarige verdachte al vast zat voor het neerschieten van een 42-jarige man op de Maarsenhof in Amsterdam-Zuidoost. Die schietpartij vond een week na het incident op Wittenburg plaats. Een derde schietincident - eveneens op de Maarsenhof- leidde tot zijn aanhouding. Een arrestatieteam pakte hem op in Amsterdam-West.

Grof geweld

Millie zou de reputatie hebben grof geweld te gebruiken voor een klein bedrag. Ook zou hij verantwoordelijk zijn voor een overval op een juwelier aan de Haarlemmerstraat in juli 2011. Een viertal (19, 28, 30 en 31 jaar) overviel toen de eigenaar van juwelierszaak Kristal. Ze bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen en duwden hem op de grond. Ook schopten ze hem, sloegen ze hem in zijn gezicht en sleepten hem over de grond.

Het onderzoek naar de schietpartij op Wittenburg is volgens de politie nog in volle gang. Mensen die informatie hebben over mogelijke betrokkenen, wordt verzocht dat te melden via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. De politie heeft een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de gouden tip.